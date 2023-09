Caloveto, c'è il nuovo bando per l'assegnazione della Rsa

Dopo l'esito negativo della delibera n. 1508 del 28/10/2021 (conclusasi il 10 ottobre del 2022, in quanto non è pervenuta alcuna offerta), grazie una nuova comunicazione a firma del direttore generale Antonio Graziano c'è un nuovo appalto in merito all'affidamento della gestione della residenza sanitaria assistenziale di Caloveto. Il garbuglio politico-burocratico che ruota attorno alla rsa di Caloveto sta per essere sciolto. L'edificio di proprietà dell'ASP di Cosenza è stato al centro di varie contrastanti vicissitudine che hanno visto come protagonista il sindaco Umberto Mazza, che dal 27 ottobre 2014 (giorno della chiusura), sta lottando con forza per la riapertura. Una battaglia in alcuni frangenti sfociata in uno scontro duro anche con le istituzioni: "Una vittoria - precisa Mazza- del territorio, spesso trascurato e defraudato, in termini di assistenza agli anziani, di occupazioni e di indotto economico".