Castrovillari, l’area del Pollino snodo importante del traffico di sostanze stupefacenti

L'area del Pollino si conferma tra le principali piazze dello spaccio in provincia di Cosenza. Le ultime operazioni dei militari dell'Arma, infatti, hanno nuovamente riacceso i riflettori sul principale problema per i giovani dell'area del Pollino, in particolare quelli della città di Castrovillari, in buona parte interessati proprio da un fenomeno che starebbe ingoiando interi nuclei familiari indifesi, muovendo interessi da capogiro e, soprattutto, tanto stupefacente da gestire in un territorio particolarmente amato dalla manovalanza.

I termini delle indagini, in particolare quelle che si sono materialmente concluse nel mese di agosto, pongono in risalto la presenza di un meccanismo oleato: i militari della locale Compagnia, infatti, fermarono, nei pressi del centro cittadino, due giovani di Cassano. Un preciso controllo dello scooter sul quale viaggiano fece emergere, anche in presenza di precedenti specifici, un rilevante quantitativo di hashish, circa 4 chilogrammi. Gli investigatori non esclusero nuovi e più importanti sviluppi sulla vicenda, poiché la città del Pollino mostrò, proprio in quella occasione, la virulenza di un fenomeno che ingoia giovani e meno giovani, sia nelle vesti di spacciatori, sia in quella di assuntori. Su questa base starebbe viaggiando l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei militari del Nucleo operativo radiomobile presso la Compagnia di Castrovillari e dei colleghi nel nucleo investigativo centrale dell'Arma dei Carabinieri.

