Marano Principato, la polizia scova oltre 7 kg di droga e 20mila euro in contanti

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito, nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli nel capoluogo bruzio e nel suo hinterland, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, personale della Squadra Mobile, congiuntamente alle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga "Digos", faceva accesso all'interno di un complesso residenziale composto da villette unifamiliari in Marano Principato, in via San Pietro e, nel corso dell'attività di P.G., rinvenivano in un fondo agricolo a libero accesso, prospiciente la medesima via, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 900 grammi, 249 grammi di cocaina, hashish per un peso totale di 5.700 grammi ed un pacchetto contenente denaro contante, di diverso taglio, per un totale di euro 20.030,00, il tutto diversamente confezionato e custodito in una busta per la spesa. Indagini in corso.