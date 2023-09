"No alle passerelle": all'Unical proteste per la presenza della ministra Bernini

Un gruppo di studenti e precari ha protestato davanti all’ingresso dell’aula magna dell’Università della Calabria, in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. In particolare, i manifestanti contestano la presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini per "aver intenzionalmente lasciato indietro chi non ce la fa ad arrivare a fine mese, chi, nonostante i sacrifici - è scritto in una nota - non riesce a garantire un futuro brillante ai propri figli, chi non vuole abbandonare la propria terra e chi lo ha fatto per uno stipendio con cui non riesce nemmeno a pagare l'affitto, chi non riesce a vedere i propri diritti garantiti, come quello alla salute e allo studio. Non accettiamo passerelle - si aggiunge nella nota - da chi odia i poveri e rappresenta e tutela gli interessi di pochi».