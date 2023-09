“Ritratti d’autore” racconta l’anima positiva della regione: il libro della fotografa Eliana Godino

La Calabria raccontata attraverso le storie di uomini e donne di successo diventati punti di riferimento nelle varie professioni: scrittori, manager, cantanti, giornalisti, poeti, chef stellati, scienziati, docenti universitari, orafi e atleti. Eliana Godino, fotografa internazionale, propone il volto positivo della nostra regione in un libro appena uscito per i tipi della Rubbettino dal titolo: “Ritratti d’autore”. Il testo proposto in doppia lingua (italiano e inglese) sarà presentato in città a dicembre per iniziativa del consigliere delegato alla Cultura, Antonietta Cozza e sabato prossimo a San Lucuido per iniziativa del sindaco Cosimo De Tommaso.

«Ho deciso di pubblicare questo volume» spiega la Godino «perchè dopo lunghi anni trascorsi a Roma avevo voglia di fare qualcosa per la mia terra. Qualcosa che la raccontasse in positivo attraverso le storie dei suoi uomini e delle sue donne. Storie che possano essere da impulso e stimolo per le nuove generazioni affinchè sappiano che anche vivendo in Calabria si possono raggiungere». Il testo reca l’appassionata prefazione di Nick Ceramella.