Addio zia Santina, Castrolibero saluta la sua donna più anziana: aveva 102 anni

È tornata alla casa del Padre dopo 102 anni Santina Pasqualina Aiello, vedova Vercillo, la donna più longeva della comunità castroliberese. Nata il 6 giugno del lontano 1921, in un periodo di eventi drammatici, vissuti in prima persona conoscendone brutture e sofferenze, appena sposata la Seconda guerra mondiale gli portò via il marito Enrico per quasi 10 anni, che nel corso del conflitto venne fatto prigioniero, ma alla fine delle guerra fece ritorno a casa sano e salvo dando continuità alla famiglia.

Chiamata da tutti "zia Santina", ha raggiunto la sua veneranda grazie a uno stile di vita semplice e sobrio, mai eccessivo: sempre lucida di mente, sicura ed autonoma. È stata testimone di numerose vicende epocali: per ultimo il Covid 19. "La longevità è un dono di Dio, del quale ci si può solo mostrare degni, come lei ha sempre fatto, amando e rispettando la vita anche nei momenti difficili", l'hanno così salutata i familiari.