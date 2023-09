A Corigliano Rossano si torna a guardare con attenzione lo stato di fiumi e torrenti alla vigilia dell’arrivo dell’autunno. In un territorio profondamente segnato dal rischio idrogeologico e che reca ancora le ferite dell’alluvione del 2015 i letti dei corsi d’acqua sono da tempo dei “sorvegliati speciali”. Negli ultimi mesi, grazie anche alla convenzione stipulata con Calabria Verde vi è stato un costante intervento soprattutto di ripulitura degli alvei che in alcuni casi si erano trasformati in delle giungle di arbusti. Uno dei torrenti simbolo dell'alluvione del 2015 è stato in negativo il torrente Fellino sottoposto in questi giorni ed un altro, ennesimo intervento programmato dall'Amministrazione in vista della stagione invernale. Il programma di lavori di pulizia e messa in sicurezza dei corsi d'acqua del territorio, è iniziato la scorsa primavera e che sta intervenendo sulle situazioni maggiormente critiche del nostro territorio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza