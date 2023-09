Cosenza, Istituite due borse di studio in memoria del medico ospedaliero Lucio Marrocco

Un medico ospedaliero di straordinario valore. Scomparso in circostanze tragiche dopo aver sopportato l’impatto con la devastante pandemia da Covid. Si chiamava Lucio Marrocco ed aveva gestito il piano messo in piedi all’Annunziata per gestire la difficile fase della diffusione del virus,

In suo nome sono state istituite due borse di studio che saranno assegnate a due laureati in Medicina dell’università Magna Graecia di Catanzaro. L’iniziativa sarà presentata domani pomeriggio nella prestigiosa sede - Villa Rendano - della Fondazione Giuliani. Ci saranno il rettore dell’ateneo di Catanzaro Giovambattista De Sarro, il presidente del corso di Medicina dell’Unical, Marcello Maggiolini, insieme a politici, manager e studiosi di tutta la Penisola. Sul palco si alterneranno il viceministro Vannia Gava, il professore Emanuele Lettieri del Politecnico di Milano, il deputato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Sanità della Camera, Vittorio Sestito responsabile del bilancio del Dipartimento alla Salute della Regione e la deputata Simona Loizzo. Sarà il modo migliore per ricordare Marrocco, la cui figura verrà tratteggiata dal chirurgo e dirigente medico Ninni Urso. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione senza fini di lucro Aismed, in collaborazione con i due atenei e la Provincia di Cosenza.

