Pranzo a base di funghi, in 5 finiscono in ospedale a Cosenza per intossicazione

Sono finiti nel pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza con forti dolori al basso ventre. Dolori che si scoprirà causati da un’intossicazione da funghi.

Avevano incominciato ad accusare strani malori subito dopo pranzo. La gita fuori porta, con un’escursione nell’area del Novacco a Saracena, d’un gruppo di amici s’è trasformata in un pomeriggio da incubo. È stato in fine pranzo movimentato per cinque amici della valle dell’Esaro e dintorni che si erano recati in gita nella zona di Piano di Novacco, situato nel territorio di Saracena, che offre bellissime vedute e panorami mozzafiato. Purtroppo, il weekend si è trasformato da spensierato in problematico nel momento in cui, durante le ore pomeridiane, cinque persone della comitiva d’amici hanno cominciato ad avvertire dolori sotto forma di crampi allo stomaco ed altri sintomi particolari gastroenterici e addominali forse legati ad una possibile intossicazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza