Corigliano Rossano, 20enne aggredita e violentata in un'abitazione. Arrestati due coetanei

Una ventenne di origini straniere è stata aggredita e violentata da due coetanei all'interno di un'abitazione di Corigliano Rossano. La ragazza era in compagnia dei due che ne hanno abusato. La vittima ha denunciato il fatto agli agenti del commissariato locale che in poche ore hanno individuato e arrestato i due autori dello stupro. Gli agenti, diretti dal vicequestore Giuseppe Zanfini, hanno agito in base alle indicazioni fornite dalla ragazza.

Sull'accaduto è stato redatto un dettagliato rapporto investigativo trasmesso alla procura di Castrovillari, diretta da Alessandro D'Alessio, che ha assunto la direzione delle indagini.