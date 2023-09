“Non c'è pericolo di fuga”: nessuna misura cautelare per il 24enne che ha investito e ucciso il chirurgo cosentino Antonio Vilardi. Oggi i funerali

Il 24enne di Imola accusato di omicidio stradale per aver causato la morte del chirurgo ortopedico cosentino Antonio Vilardi in un incidente stradale è stato sottoposto a un'udienza di convalida dell'arresto tramite videoconferenza. Dopo questa udienza, il giovane verrà rilasciato senza alcuna misura cautelare, come confermato dal suo avvocato Alberto Padovani. La Procura aveva richiesto gli arresti domiciliari per il 24enne, dato che al momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico di 1,21, oltre il doppio del limite consentito. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari, Andrea Salvatore Romito, ha concordato con l'avvocato Padovani e ha deciso di non imporre alcuna misura cautelare al giovane, poiché non vi erano prove di pericolo di fuga, rischio di alterazione delle prove o possibilità di reiterazione del reato. Di conseguenza, il 24enne verrà rilasciato entro la serata.

Da stamattina, intanto, è stata aperta la camera ardente nella sala consiliare del Comune di Bisignano per l'ultimo saluto al medico originario proprio del comune dell'hinterland cosentino. Il sindaco Fucile ha indetto il lutto cittadino (così come il collega di Rota Greca). Il gonfalone comunale seguirà la salma (arrivata stanotte da Imola) fino alla chiesa di Sant'Umile di Bisignano dove, alle 16,30, si terranno i funerali. Il papà di Vilardi è uno stimato medico oltre che un consigliere comunale.