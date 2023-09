Scuolabus ai box a Cosenza, appello dei genitori dalle aree periferiche

Niente scuolabus in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Una storia che si ripete e che crea disagi ad alunni e genitori. Soprattutto nelle aree periferiche e in quella famiglie dove sono presenti studenti con disabilità. Un appello arriva in particolare da un gruppo di genitori di Donnici. «Ormai è diventata prassi consolidata», si legge in una lettera fatta pervenire al nostro giornale, «comincia la scuola e non ci sono i bus per cui alcuni di noi devono rinunciare anche a giornate lavorative pur di garantire la continuità didattica ai nostri figli alcuni dei quali con problemi gravi».

Nel mese di giugno uno dei consiglieri comunali di zona, Alfredo Dodaro, aveva incontrato il delegato di Palazzo dei Bruzi alla scuola, Aldo Trecroci, proprio per affrontare la questione ed arrivare al suono della campanella senza difficoltà. «Invece siamo punto e a capo», ha sottolineato Dodaro, «non ci sono fondi comunali, si aspetta l’approvazione del bilancio di previsione (Consiglio comunale fissato per martedì 26: ndr), non c’è traccia perciò della gara per l’affidamento del servizio. Nelle more non si sarebbe potuto proseguire con la ditta dello scorso anno in attesa di sviluppi?».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza