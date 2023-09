Cassano, necessaria un’area per l’atterraggio dell'elisoccorso

«È urgente e utile realizzare la piattaforma dell’elisoccorso, come più volte abbiamo invano sostenuto». È quanto afferma Francesco Garofalo, portavoce del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica di Cassano. La nuova denuncia avviene alla luce del fatto che, ancora una volta, l’elicottero atterri in un terreno di fortuna come avvenuto ieri durante un nuovo, ennesimo, intervento.

In altri comuni, con i fondi dell’Agenzia della Coesione Territoriale e il supporto della sala operativa-servizio emergenza urgenza 118, le piste sono già operative.

«Un’opera di civiltà, in cui il fattore tempo risulta fondamentale e consente di poter salvare tante vite umane. Oltretutto - rimarca Garofalo - in un territorio privo di un ospedale, con ben tre popolose frazioni, zone rurali, insediamenti turistici a ridosso della famigerata strada statale 106 ionica». Per il comitato i finanziamenti ci sono, occorre attivarsi e fare in modo che i cittadini di Cassano possano in caso di necessità usufruire di questo indispensabile servizio.

