Cosenza, fumata nera ieri in Prefettura per l'Amaco: si va verso lo sciopero

Fumata nera ieri mattina in Prefettura sui problemi dell’Amaco denunciati dalle sigle sindacali e lavoratori nuovamente verso lo sciopero. Alla riunione erano presenti l’assessore comunale Damiano Covelli, per l’azienda Francesco La Valle e Michelangelo Mastrolorenzo, i sindacalisti di Confail Cisal (Francesco Serra), Filt Cgil (Fabio Ponte e Pino Rota), Confail (Paolo Marta), Fit Cisl (Gennaro Mandoliti), Uil Trasporti (Andrea Mazzuca e Antonio Muoio), Ugl Trasporti (Cristian De Rose). I punti in discussione: mancato pagamento della 14ma, accordi non rispettati dall’Amaco rispetto al contratto integrativo 2023-2026 sottoscritto il 1. marzo scorso, relazioni sindacali precarie, Piano d’esercizio invernale applicato a detta dei sindacali «unilateralmente ignorando i verbali del 25 e 30 agosto», continui ritardi nel saldo dello stipendio. Le sigle sindacali non avevano inteso partecipare a una riunione fissata per l’11 settembre in attesa di una convocazione in Prefettura per l’attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione sullo stato di agitazione del personale. Ieri, però, le parti si sono lasciate male.

