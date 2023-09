San Lorenzo Del Vallo, fiamme in un'azienda agricola di Pipana: in ospedale il figlio del proprietario

Un vasto incendio si è sviluppato nelle ore antimeridiane di ieri in località Pipana, zona non molto distante dall’abitato sanlorenzano, richiedendo diverse ore di lavoro per arginare le fiamme. Il fuoco sarebbe partito, per cause in corso d’accertamento, da alcune sterpaglie nei pressi di un’azienda agricola dove sono presenti un fienile con numerose balle stipate all’interno ed una stalla con diversi animali, tra cui bovini ed ovini.

Da quantificare i danni materiali, perché è difficile al momento fare una stima precisa. Purtroppo a causa dell’incendio è rimasto ferito il figlio del titolare dell’azienda, che secondo quanto emerso ha cercato di mettere in salvo degli animali. Per il giovane, che avrebbe subìto delle ustioni ed anche un principio d’intossicazione a causa del fumo piuttosto denso respirato, è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto all’Annunziata di Cosenza.

