Castrovillari, rinvenuto un cellulare in una cella del carcere

Gli agenti della Polizia Penitenziaria scoprono un cellulare tenuto sotto carica all'interno della cella di un detenuto. Il telefono è stato rinvenuto nella giornata di martedì nella cella di un detenuto italiano mentre si trovava sotto carica, appunto, occultato dietro il televisore. Tutto è stato sequestrato e posto nella disponibilità dell’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Castrovillari. Saranno proprio gli inquirenti a dare il giusto impulso alle indagini.

Magari per capire quali collegamenti abbia potuto effettuato nel corso del periodo in cui è stato introdotto all'interno della casa di pena situata lungo il viale intitolato al compianto direttore del carcere di Cosenza, Sergio Cosmai. Il reparto della Polizia Penitenziaria, che è diretto dal Comandante Carmine Di Giacomo, ha effettivamente implementato l’attività di intelligence e di controllo messa in campo da più settimane, fondamentale per il ritrovamento del telefono.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza