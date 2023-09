Nuovo ospedale della Sibaritide, il cantiere potrebbe ripartire a breve

Potrebbe riprendere nel mese prossimo l’attività di cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, i cui lavori sono fermi con viva preoccupazione delle istituzioni del territorio, dei sindacati e della popolazione che attende da anni la nuova grande struttura sanitaria di eccellenza.

L’importante dato è emerso dall’interlocuzione tra il prefetto Vittoria Ciaramella ed il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, comunicato nel corso dall’incontro di ieri che si è tenuto in Prefettura con le organizzazioni sindacali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, relativamente ai lavori di costruzione del “Nuovo Ospedale della Sibaritide”. Una riunione che si colloca all’interno delle iniziative convocate dal Prefetto Ciaramella nell’ambito delle numerose cabine di regia a cui hanno partecipato le parti interessate ai lavori, comprese l’istituzione regionale, locale e sindacati per «monitorare costantemente l’andamento dei lavori e di ricercare, attraverso il dialogo, la soluzione ai problemi che si frappongono alla realizzazione dell’importante opera nei tempi previsti».

L’incontro di ieri, secondo quanto emerso da una nota dell’Ufficio Territoriale del Governo, è scaturito dal fatto che «i lavori del nuovo ospedale sono giunti ad una fase interlocutoria il cui protrarsi ha portato le stesse organizzazioni sindacali ad esprimere le loro preoccupazioni per possibili, negative ricadute per le maestranze, specie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali».

