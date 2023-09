Violenza sessuale nei confronti di una 20enne a Corigliano Rossano, uno dei due indagati lascia il carcere

Sono comparsi ieri mattina dinanzi al Gip del Tribunale di Castrovillari i due ventenni accusati di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Il giudice, al termine dell’udienza, ha disposto la conferma della misura cautelare in carcere per uno dei due indagati, mentre ha rimesso in libertà, senza alcun obbligo o misura, l’altro ragazzo.

I due, entrambi del posto, erano stati arrestati nei giorni scorsi dagli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Corigliano Rossano diretto dal vice questore Giuseppe Zanfini, a seguito della coraggiosa denuncia fatta dalla vittima, una ragazza di nazionalità straniera da anni residente in città assieme alla sua famiglia. I due indagati erano stati colpiti da un fermo di indiziato di delitto a seguito di una perquisizione domiciliare, condotta nell’ambito dell’attività investigativa sulla vicenda scattata dopo la denuncia, da parte degli agenti della polizia giudiziaria del commissariato cittadino sotto il coordinamento dell’ispettore Roberto Serafino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza