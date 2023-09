Cosenza, i sindacati indicano la soluzione per salvare i due licenziati Amaco

In attesi di sviluppi seri sulla vertenza complessiva, del pagamento della 14ma e dell’annuncio ufficiale della proclamazione di un nuovo sciopero, i sindacati si concentrano sul caso dei due lavoratori licenziati. Avanzando delle proposte utili per aiutare entrambi. Il segretario provinciale dell’Ugl autoferrotranvieri, Leonardo Spataro, in particolare, afferma che «tutti i dipendenti di Amaco potrebbero decurtarsi parte del contratto integrativo aziendale a favore dei 2 lavoratori licenziati dopo che è scaduto il contratto a tempo determinato esprimendo così, ovviamente qualora ci fosse un accordo generale, una solidarietà concreta. Spataro ha inviato una lettera inviata all’amministratore Amaco, Mastrolorenzo, e al sindaco Caruso dopo aver consultato i sindacalisti in azienda e numerosi lavoratori. «Se vi sono le condizioni di legge», suggerisce Spataro, «rinnovare per ulteriori 24 mesi il contratto decurtando, per intero, il costo dei 2 lavoratori dal Contratto integrativo appena sottoscritto, nelle forme e nei modi concertati con tutte le rappresentanze aziendali presenti. Ovviamente, tale importante decisione dovrà essere avallata da tutti i dipendenti e dai sottoscrittori del Contratto - seppur con la richiesta di concordato fiscale ancora in itinere per evitare il fallimento di Amaco.

