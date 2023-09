Incidente sulla SS18 a San Nicola Arcella: 17enne ferito. L'elisoccorso atterra sulla strada ma si rompono le eliche

Ferito in un incidente stradale un giovane calciatore diciassettenne del Praia a Mare. Sul posto, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, stava atterrando un elisoccorso per trasportare il giovane presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro, per una consulenza maxillo-facciale urgente, ma il mezzo, durante l’atterraggio, ha subito la rottura dell’elica. Pertanto, il giovane è stato prima trasportato con il 118 presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare e successivamente, con un altro elisoccorso intanto sopraggiunto, trasportato al Pugliese, come previsto.