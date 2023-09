Fuscaldo, sono nove gli indagati per la morte del maestro di musica Gianni Mazzei

Sono nove gli indagati per la morte del maestro di musica Gianni Mazzei. La Procura di Paola ha disposto operazioni peritali irripetibili per stabilire la causa del decesso. In merito è stato nominato un consulente tecnico per accertare se ci siano stati o meno ritardi nei soccorsi e se quindi il 54enne che è prematuramente scomparso a Fuscaldo per un malore in un caldo pomeriggio di agosto, potesse essere salvato.

Nonostante la tempestiva richiesta di soccorso e l’attribuzione del codice rosso l’ambulanza sarebbe giunta solo dopo 45 minuti, senza medico ed infermiere a bordo. La famiglia è rappresentata dall’avvocato Ennio Abonante, che aveva già evidenziato i ritardi evidenti nei soccorsi. Dopo avere valutato gli elementi in suo possesso, insieme ai familiari, l’avvocato Abonante si è adoperato per fare piena luce sull’accaduto. Quindi la denuncia.

