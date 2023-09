Ennesimo dramma sul trattore, agricoltore di Carolei finisce in una scarpata e muore

Esistono storie che non si possono dimenticare, storie che sconvolgono vite, che portano il dolore in mezzo ad altro dolore. Ed è proprio quel dolore che ieri ha riempito, improvvisamente, la campagna di Pantano Lungo, a Carolei, in mezzo alla solitudine del posto, dove uomini e donne, fermi sul bordo di una scarpata, hanno seguito i vigili del fuoco faticare per recuperare il corpo d’un uomo. In fondo al burrone, una macchia metallica, un trattore con un carico di legname. È rotolato laggiù dopo essersi ribaltato. E sotto quell’ammasso di ferraglia il cadavere devastato. Ciò che resta dell’uomo che era sul mezzo agricolo. Secondo alcune testimonianze era lì perché raccoglieva legna e la caricava sul veicolo. Lo avrebbe fatto da sempre, nonostante l’età avanzata. Antonio Palermo è l’ultimo martire di una statistica senza fine. Un censimento atroce che s’aggiorna quotidianamente con nuovi nomi, nuove trame, e lo stesso dolore. Non doveva più succedere, mai più morti per lavoro.