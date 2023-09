Scuola a Montalto, un inizio... indecoroso: piovono le critiche

Non è sempre come lo si vorrebbe l’inizio delle scuole. I disservizi, infatti, purtroppo, a Montalto Uffugo, si sono presentati già al suono della prima campanella. Caos davanti gli istituti, mancanza di vigili, parcheggi selvaggi, sono proprio le problematiche che più stanno destando lamentale tra i genitori e il movimento politico-culturale “Innoviamo si fa portavoce proprio di queste famiglie e attacca il governo cittadino sulla mancata organizzazione.

«Le famiglie montaltesi e il personale scolastico tutto, già a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno - spiega il gruppo - si sono ritrovati dinanzi a innumerevoli disagi a causa di un territorio totalmente impreparato. Tra questi il traffico in tilt e le auto parcheggiate alla meno peggio nelle aree adiacenti ad alcuni istituti scolastici, con totale assenza di ausiliari del traffico per ristabilire una minima organizzazione, almeno nelle ore di punta. Ciò causa disordini e malcontenti, nonché pericoli per gli studenti che cercano di farsi spazio tra le vetture in transito».

I membri di “Innoviamo” continuano, poi, ad elencare alte criticità importanti ed indecorose che affliggono le scuole da monte a valle: «Nel plesso scolastico del Villaggio, dove già la zona adibita a parcheggio sembra quasi un paesaggio lunare tra dune e cavità, nei giorni scorsi i genitori hanno legittimamente protestato per le condizioni indecenti dello spazio in prossimità degli ingressi principali, dove sono indegnamente abbandonati rifiuti e resti di ogni genere.

Mentre nel plesso scolastico ubicato in via Trento, a Settimo, si aggiungono al malcontento generale, alcuni lavori di manutenzione lasciati incompiuti ancor prima dell’avvio dell’anno scolastico, mostrando così, alla luce del sole, scavi e tubi in bella vista nel cortile della scuola».

Il Movimento politico, dunque, che se pur nato da poco ha già idee e obiettivi chiari in vista delle prossime Amministrative 2024, si appella al governo cittadino: «Per tali gravose ragioni invitiamo l’Amministrazione comunale ad esser maggiormente attenta e informata su quanto accade sul nostro territorio e nelle nostre scuole, in quanto esse rappresentano un presidio di civiltà e cultura per una comunità».