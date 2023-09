Maltempo, oggi allerta arancione nell'alto Jonio cosentino e in tutta la provincia di Crotone. Scuole chiuse nel capoluogo pitagorico

Maltempo nelle prossime ore in Calabria, soprattutto nel Crotonese e nello Jonio cosentino. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato, infatti, per oggi, 26 settembre 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta gialla su tutta la Calabria, escluso Crotone e provincia e lo Jonio cosentino per le quali è prevista l'allerta arancione. Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica a causa di correnti più fresche in quota che potrebbero dare vita ad alcuni temporali.

Scuole chiuse a Crotone insieme a parchi, giardini e cimitero

A seguito dell'allerta livello Arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale, sempre per oggi 26 settembre, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Coc (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. Disposte a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e, sempre per la giornata di oggi, la chiusura di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione. Per segnalare eventuali emergenze 0962 - 921700.