Scalea, liti per futili motivi sfocia in un accoltellamento: 28enne accusato di tentato omicidio

Una lite per futili motivi sfocia nell'accusa di tentato omicidio. Nei giorni scorsi, a Scalea, i carabinieri hanno dato esecuzione ad un fermo emesso dalla Procura di Paola nei confronti di un 28enne del posto, già noto alle forze dell’Ordine. Oltre al tentato omicidio, al giovane è stato contestato il porto d'armi.

La vicenda

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.o.r.m. e di Scalea, alle 2 dello scorso 4 settembre, allertati da una chiamata, sono intervenuti nelle vicinanze di un noto locale per la presenza di un ragazzo, di origini romene, ferito con tre coltellate. La ricostruzione della vicenda è stata possibile grazie alle testimonianze dei presenti: l’indagato, dopo una prima lite con il ragazzo sorta per futili motivi, si è allontanato dal locale per poi tornare nuovamente, questa volta armato di coltello: ne è scaturita una violenta colluttazione tra i due, culminata con l'accoltellamento. Il 28enne è stato rintracciato a Scalea e, nel corso di una specifica perquisizione è stato rinvenuto proprio un coltello a sarramanico.