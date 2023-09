Amantea, scontro tra due auto sulla statale 18: due i feriti. Uno è in gravi condizioni

Un incidente è avvenuto questa mattina ad Amantea, coinvolgendo due veicoli, una Fiat Panda e una Fiat Punto, lungo la statale tirrenica cosentina, vicino al centro abitato di Campora San Giovanni. Il bilancio dell'incidente è di due feriti, uno dei quali è in gravi condizioni. I dettagli sulle cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno fornito i primi soccorsi. A causa della gravità delle ferite riportate da uno dei feriti, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato rapidamente il paziente all'ospedale di Cosenza. Il ferito è un uomo di 66 anni di Aiello Calabro, e sebbene la sua prognosi sia riservata, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

La polizia locale è stata presente sul luogo dell'incidente per raccogliere informazioni al fine di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Anche i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per regolare il traffico.

A causa dell'incidente, che si è verificato vicino al bivio della popolosa frazione di Amantea, si sono verificati notevoli disagi nella circolazione lungo la strada principale.