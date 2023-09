Lo stupro di Corigliano, la vittima è stata attirata in un vicolo buio con l'inganno. Le testimonianze che inchiodano il 22enne

Tenta di stuprare una ragazzina di quindici anni dopo averla attirata con una scusa in un vicolo senza via d’uscita. A bloccare un giovane di 22 anni il tempestivo intervento dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Una storia che risale dalla notte tra sabato e domenica scorsi, nella frazione marina di Schiavonea. I detective dell’Arma, agli ordini del maggiore Marco Filippi, sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112. Le urla disperate della ragazzina avevano attirato l’attenzione dei passanti. E qualcuno ha lanciato l’allarme. In un vicolo poco e male illuminato del dedalo di strade che s’intersecano nel borgo marinaro, i carabinieri hanno soccorso la ragazza interrompendo quanto stava accadendo. Nella relazione di servizio sono finite le testimonianze raccolte a caldo, tutte convergenti verso quel giovane del posto. Quest’ultimo, per come prevede la legge, ancora è da doversi ritenere soggetto alla presunzione di innocenza attesa l’attuale fase del procedimento, la cui colpevolezza potrà essere acclarata solo attraverso una sentenza irrevocabile.

Intanto dagli elementi raccolti è emerso che la ragazza sarebbe stata attirata con un pretesto nella zona appartata e non di passaggio da questo ragazzo che, a quanto pare, conosceva solo di vista. L’approccio del ventiduenne è stato diretto, ma dinanzi al netto rifiuto da parte della ragazzina, il ventiduenne avrebbe assunto l’iniziativa.

Le indagini condotte fin da subito dai militari della Stazione di Corigliano Scalo, con il coordinamento della Procura di Castrovillari, diretta dal capo dei pm, Alessandro D’Alessio, hanno permesso di raccogliere dei significativi elementi di riscontro del racconto reso dalla vittima e sulla presunta condotta violenta del ragazzo. Elementi indiziari cristallizzati nel corso delle indagini che hanno portato all’arresto del giovane con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della minorenne. Il 22enne è stato assegnato ai domiciliari. Lunedì mattina è comparso dinanzi al gip di Castrovillari che ha convalidato l’arresto ed ha emesso nei confronti dell’indagato un provvedimento di restrizione cautelare domiciliare. Solo la scorsa settimana due giovani erano stato arrestati per il medesimo reato di violenza sessuale ai danni di una ragazza straniera che da anni vive in città a cui avevano fatto assumere anche della sostanza stupefacente, mentre alla fine del mese di agosto una donna aveva denunciato uno straniero, poi rintracciato e arrestato dalla polizia, poiché si era denudato davanti a lei nell’androne di un palazzo in pieno centro allo scalo di Rossano.