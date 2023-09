Trebisacce, brucia monte Mostarico. Fuoco e fiamme sfiorano le case, paura tra gli abitanti

Brucia monte Mostarico. E con esso anche le zone di san Giuseppe e santa Maria. Chiara l'origine dolosa. Il sindaco Alex Aurelio con apposita ordinanza d'urgenza, ha attivato il Centro operativo comunale. Fumo e fuoco sono arrivati dalle parti del capoluogo trebisaccese. Con la gente che è scesa in strada, abbandonando le proprie abitazioni, per chiedere aiuto. In attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto oltre ad un elicottero in dotazione a Calabria Verde anche le squadre di Vigili del Fuoco appartenenti al Distaccamento permanente di Castrovillari e Corigliano Rossano e a quello volontario cittadino, la Protezione civile e tanti volontari. Il fumo ha invaso anche la statale 106 con ridotta visibilità per gli automobilisti in transito. Decine di ettari di pini, alberi secolari, macchia mediterranea, vegetazione spontanea, ma anche uliveti finiti in cenere.

Le fiamme alimentate da un flebile ma costante venticello hanno iniziato a camminare raggiungendo abitazioni rurali e poderi agricoli e anche ricoveri di animali da pascolo. Un vero e proprio putiferio in una vasta area peraltro non facilmente raggiungibile con grossi mezzi e perdipiù da autocisterne e camion con a bordo i soccorritori. I residenti impauriti hanno anche cercato di proteggere le loro case di campagna e le terre coltivate con sacrificio e sudori. Almeno fino a una certa ora, non si sono visti neppure i canadair, senz'altro necessari per cercare di domare il rogo. In una zona già altre volte attenzionata dalle fiamme che anni addietro hanno distrutto gran parte del verde circostante. Nella zona presa di mira dal focolaio anche i carabinieri della locale stazione guidati dal luogotenente Natale Labianca, i colleghi della Forestale, i vigili urbani e gli amministratori comunali, ad iniziare dal primo cittadino Aurelio che ha voluto vigilare personalmente su ogni cosa e sincerarsi sulla situazione. Con l'Alto jonio che continua a bruciare, nonostante l'arrivo dell'autunno. Colpa dei soliti piromani che non si fermano mai di fronte alla loro insana e scellerata opera di distruzione.

Aggiornamento ore 17.45

Incendio in località Santa Maria, Mostarico e San Giuseppe, l’emergenza non è ancora rientrata, ma la situazione è al momento sotto controllo. Sono ancora operativi i due canadair messi a disposizione dalla Regione Calabria e l’elicottero di Calabria Verde. La parte a ridosso delle abitazioni non desta particolari preoccupazioni; l’azienda agricola non è stata raggiunta dalle fiamme. L’intera area interessata dal rogo è monitorata dalle forze dell’ordine. È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio che da questa mattina (mercoledì 27 settembre 2023) sta presenziando alle operazioni di spegnimento dell’incendio ad opera dei Vigili del Fuoco, dei volontari afferenti alle associazioni Protezione Civile e Misericordia di Trebisacce, agli operari del Comune e alla Polizia Municipale. In stretto e costante contatto con la Prociv regionale, le località Santa Maria, Mostarico e San Giuseppe saranno monitorate per l’intera notte per seguire l’evolversi della situazione.