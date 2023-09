Cosenza, scuola di via Livatino: marciapiede impraticabile

Le auto abbandonate possono diventare un pericolo soprattutto per i più piccoli. Del problema ci siamo più volte occupati. La Polizia municipale fa quel che può, organizzando blitz per il recupero dei veicoli. Ma qualcosa sfugge sempre. È il caso di un veicolo fermo da quasi due anni, segnalano alcuni residenti, in piazza Don Pino Puglisi (vittima di mafia), di fronte alla scalinata centrale del Parco Nicholas Green.

Vetri rotti, pneumatici sgonfi, altre parti mancanti (forse rubate). L’auto va rimossa e il decoro urbano ripristinato, sottolineano i residenti di quest’area a nord del capoluogo che denunciano un’altra situazione sconveniente con la quale sono alle prese da quando è cominciato il nuovo anno scolastico. Siamo davanti alle scuole elementari di via Livatino, che costeggia viale Cosmai. Nelle giornate di pioggia causa alcuni lavori in corso i marciapiedi si riempiono di fango.

