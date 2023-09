Cosenza, parte la rivoluzione della viabilità nell’area intorno a piazza Bilotti

Mini-rivoluzione della viabilità: siamo ai dettagli. Il gruppo di lavoro coordinato dall’assessore Damiano Covelli e dai dirigenti e tecnici che fanno capo all’assessorato ai Trasporti e Viabilità sta limando gli ultimi particolari del programma che prevede alcune modifiche già annunciate dall’amministrazione comunale nell’area tra via Misasi e piazza Bilotti. La Polizia municipale invece sta predisponendo l’ordinanza che entrerà in vigore a breve contenente i cambiamenti nei sensi di marcia di alcune strade.

Si tratta di modifiche che dovevano entrare in vigore contemporaneamente alla cancellazione della piazza davanti alle scuole di via Misasi e al conseguente ripristino della circolazione in direzione di piazza Loreto, evitando il bypass sulla piazza sottostante. Poi per una serie di circostanze di natura tecnica e burocratica (era necessario fare alcune valutazioni) oltre che economiche il cronoprogramma della giunta Caruso era finito in un cassetto. Ora ci siamo. Cosa accadrà nello specifico? Partiamo dalla piccola rotatoria della discordia (non è mai piaciuta agli automobilisti, anche perché presenta dei punti negativi a livello di struttura) verrà demolita e al suo posto per rallentare il traffico verranno installati dei dossi artificiali.

Verranno invertiti i sensi di marcia su via Simonetta e via Rodotà. I veicoli provenienti da via Misasi non potranno più svoltare a destra imboccando via Rodotà per raggiungere piazza Bilotti e viale Alimena e sulla parallela avverrà l’esatto contrario: si potrà scendere verso piazza Bilotti da un lato e dall’altro salire verso viale della Repubblica-via Pasquale Rossi come avveniva un tempo.

