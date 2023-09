Lo schianto nella notte a Paola, scontro auto-moto in zona tribunale: 18enne di Fuscaldo in codice rosso

È di un ferito grave il bilancio di un sinistro avvenuto in tarda serata in via San Rocco. All'altezza del bivio per il tribunale di Paola si sono scontrati un motorino e una autovettura. Ad avere la peggio è stato un 18enne di Fuscaldo a bordo della due ruote. Tempestivi i soccorsi del 118 che hanno portato in codice rosso il giovane in ospedale. Il 18enne è stato sottoposto a Tac ed è in prognosi riservata. Sulle cause del sinistro stanno approfondendo gli agenti del commissariato di polizia di Paola.