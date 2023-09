Nicola Gratteri diventa cittadino di Diamante ad honorem

Da lunedì, il neo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, diventerà cittadino onorario della località tirrenica. Ad annunciarlo il sindaco, Ernesto Magorno. La cerimonia è in programma alle ore 18 nella sala consiliare “Caselli”. Qui si terrà il consiglio comunale, durante il quale saranno lette le motivazioni alla base della cittadinanza onoraria e sarà consegnata al magistrato calabrese, noto per la sua lotta capillare alla ’Ndrangheta, una pergamena. Nelle scorse settimane, Gratteri è stato ospite al Peperoncino Festival per la presentazione dell’ultimo libro, scritto con il giornalista e saggista Antonio Nicaso. In quella occasione, il primo cittadino – tra i relatori dell’evento – comunicò all’attuale capo della DDA di Catanzaro l’intento dell’amministrazione comunale di conferirgli la cittadinanza. Tra le motivazioni – espresse già a inizio settembre e rimarcate ora dal primo cittadino in una nota – «l’encomiabile impegno da sempre profuso nel contrastare la criminalità organizzata e per il prezioso lavoro di garante della legalità e della giustizia svolto con grande professionalità, alto senso del dovere e straordinarie doti umane e intellettuali, a servizio della Calabria e del Paese e in difesa della democrazia e della libertà».

