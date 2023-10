Amantea, anziano scomparso ritrovato seduto sotto un albero: torna a casa Rocco Catellino

L'uomo, in buone condizioni fisiche, aveva trovato ricovero sotto un albero di fico, alle spalle di un noto bar situato lungo la Statale 18 in prossimità della pista ciclabile. A ritrovarlo, quasi per caso, la titolare del terreno.