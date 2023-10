Cosenza, gli autisti dell’Amaco incrociano le braccia

Autobus dell’Amaco in deposito e cosentini a piedi ieri per l’intera giornata. Una protesta spontanea quella a cui hanno dato vita gli autisti per sottolineare il silenzio intorno alle vicende dell’azienda di trasporto pubblico locale. Dopo la recente fumata nera in Prefettura (le risposte aziendali non hanno soddisfatto i sindacati) è calato nuovamente il silenzio. La vertenza oltre che sul futuro dell’Amaco alle prese con un concordato preventivo per sfuggire al fallimento è incentrata sul mancato pagamento della quattordicesima e la mancata applicazione del contratto integrativo, scarse relazioni sindacali e un Piano d’esercizio invernale applicato secondo le parti sociali in modo unilaterale. I lavoratori sono stremati e ieri mattina i cancelli dell’azienda sono rimasti chiusi. Nessun autobus è uscito dal deposito. Sul posto sono giunti anche alcuni agenti della Digos della Questura, per accertamenti del caso. C’è stato un tentativo di mediazione, andato a vuoto. Naufragata pure la missione dell’assessore ai Trasporti di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli, che intorno alle 14 si è recato presso la sede dell’Amaco per parlare con i lavoratori. Oggi pomeriggio alle 16 una delegazione verrà ricevuta dal sindaco Franz Caruso.

