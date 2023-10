Dramma a Montalto Uffugo, morto un 70enne: stava pulendo il terreno di proprietà bruciando le sterpaglie ed è caduto tra le fiamme

E’ morto bruciato nel suo terreno mentre era impegnato a ripulirlo, bruciando sterpaglie. E’ successo, oggi pomeriggio, ad un agricoltore, in località San Nicola, a Montalto Uffugo. Erano, infatti, circa le ore 15, quando la vittima, Giovanni Frassia, di 70 anni, di Montalto Uffugo, era nel suo terreno, in via Giuseppe Di Vittorio, e stava ripulendo l’appezzamento, bruciando sterpaglie e fogliame, fino a cadere tra le stesse fiamme, dove ha trovato la morte.

La moglie e il fratello hanno prontamente allertato i soccorsi e tempestivamente sono giunti sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Cosenza per domare il rogo e il personale sanitario del 118. Tempestivo anche l’intervento dell’elisoccorso per cercare di strappare alla morte l’agricoltore. Purtroppo, i medici dell’ambulanza, dopo aver cercato di rianimare l’uomo per oltre trenta minuti, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Minuti concitati, dove la speranza di salvare l’uomo era tanta ma le manovre salvavita non hanno evitato la tragedia. A indagare sulle cause del decesso di Giovanni Frassia sono, adesso, i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo, guidati dal luogotenente Giuseppe Motta, i quali, una volta chiamati e arrivati nel terreno, dove il settantenne aveva anche la sua abitazione, hanno avviato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del incidente.