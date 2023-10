Nuovo ospedale a Corigliano Rossano, vicino l’ok alla perizia di variante: a Insiti è attesa la ripresa dei lavori

Sarebbe in dirittura d’arrivo l’approvazione della perizia di variante relativa ai costi ed ai tempi tecnici per la ripresa dei lavori e l’indicazione dei tempi per la conclusione del nuovo ospedale della Sibaritide. È in estrema sintesi l’esito della riunione della commissione regionale Sanità che ancora una volta si è occupata della situazione di stallo che regna nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide e che preoccupa le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le maestranze che operano nel cantiere.

Apprensioni manifestate dai sindacati lo scorso mese al prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, che li ha convocati in Prefettura e ai quali ha comunicato le informazioni ricevute dal Presidente Occhiuto sulla tempistica relativa alla variante in atto. La commissione, convocata e presieduta dalla consigliera Pasqualina Straface, su richiesta della vicepresidente della stessa commissione, la consigliera del Pd, Amalia Bruni, per avere ragguagli precisi sugli sviluppi della negoziazione tra Regione e Concessionario, nell’incontro di ieri ha audito l’Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente del Settore Edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici della Regione Calabria. Il dirigente regionale ha spiegato come la negoziazione fra Regione e Concessionario stia andando avanti e la perizia di variante sia in fase di istruttoria dopo l’aggiornamento al ribasso delle richieste presentate inizialmente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza