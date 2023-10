Evaso a Paola, dura 48 ore la fuga di Raffaele Calamita: era in Sicilia a trovare la fidanzata

È durata 48 ore la fuga di Raffaele Calamita 34 anni, il detenuto condannato per omicidio e non rientrato dopo un permesso premio nel carcere calabrese di Paola. L'evaso è stato individuato e arrestato in Sicilia, in un'abitazione del comune di Sciacca, dalla squadra mobile di Agrigento. Calamita era andato a trovare una donna con cui aveva un rapporto sentimentale.