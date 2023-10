Amaco Cosenza, in attesa delle spettanze brindano i due licenziati

Gioie e dolori sul fronte Amaco dopo le proteste dei giorni scorsi e gli incontri tra Comune, sindacati e azienda. Da un lato, l’attesa per ricevere la 14ma e lo stipendio di settembre: più che notizie si attendono i contributi regionali senza i quali (l’Amaco è stata fin troppo chiara nel vertice a Palazzo dei Bruzi) non si potrà provvedere al saldo delle spettanze arretrate. Sull’altro fronte possono tirare un sospiro di sollievo i due dipendenti (Roberto Martino e Roberto Spina, ultimi nella graduatoria del concorso bandito dall’Amaco per l’assunzione di operatori di esercizio con contratto a termine) il cui contratto a tempo determinato era scaduto dopo svariate proroghe. Amaco (rappresentata dall’amministratore unico Michelangelo Mastrolorenzo) e sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Confail, Cisal e Ugl) hanno firmato un verbale d’accordo in base al quale come preannunciato giorni fa in Municipio scatterà l’assunzione definitiva. A gennaio andranno in pensione alcuni dipendenti, con l’assunzione di questi due lavoratori l’organico si manterrebbe sui livelli previsti dal Concordato. Un provvedimento che tiene conto di tutte le leggi del settore e della situazione di crisi in cui si trova l’Amaco.

