Cosenza, Parco Morrone deturpato dai vandali: insidie, giochi rotti e panchine sparite

Molti ancora lo chiamano Parco Remi. In realtà la villetta di via Misasi è a tutti gli effetti il Parco Morrone come chiaramente indicato dalla tabella posta all’ingresso che s’affaccia sulla strada principale. Una villetta sfortunata, nonostante il verde abbondi e sia ben curato dalla cooperativa che lo ha preso in consegna da tempo.

Il problema infatti non è la manutenzione di aiuole e vialetti o quello della rimozione delle foglie che cadono dagli alberi soprattutto in questo periodo dell’anno. Bensì, da una scarsa attenzione (che dura dalle precedenti amministrazioni per la verità e che visto il tempo di crisi coinvolge pure quella attuale) verso i giochi e le altre strutture e manufatti che si trovano nel perimetro tra via Acri, via Cattaneo e appunto via Misasi. Degrado e abbandono segnano questo spazio molto frequentato da nonni e nipoti, anziani che vivono soli, mamme con carrozzine e bebè al seguito.

I ponticelli sono chiusi da tempo con nastro colorato che vieta grandi e piccoli di spostarsi da una parte all’altra della villetta. Le barriere laterali sono inesistenti e le insidie sono costanti. Basterebbe ripristinare le due siepi laterali in legno che c’erano un tempo per rendere nuovamente fruibile il caratteristico itinerario.

