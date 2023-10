Cosenza, una boccata d’ossigeno per i dipendenti Amaco

Un’altra buona notizia per i dipendenti di Amaco (la prima è stata quella relativa al reintegro dei due licenziati: il verbale di accordo siglato da azienda e sindacati dovrà essere sottoposto all’attenzione del commissario giudiziale e del giudice delegato) è il pagamento dello stipendio di settembre (dal 27 scorso è scivolato all’altro ieri: il ritardo da tempo è comunque diventato una prassi) che fa tirare un sospiro di sollievo a oltre cento famiglie. Ora si aspettano i contributi regionali per saldare la 14ma di cui si sono perse le tracce da giugno e garantire una regolarità nei pagamenti delle spettanze.

Nel frattempo ieri i lavoratori iscritti a Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno dato vita a uno sciopero di 4 ore proclamato a seguito della vertenza iniziata già lo scorso mese di settembre contro il «mancato rispetto del contratto integrativo aziendale, l’unilateralità nelle scelte di adottare un Piano di esercizio invernale che non tiene conto delle regole del contratto integrativo e di un aumento della velocità commerciale senza averla precedentemente stabilita da una commissione paritetica, nonché della mancata erogazione della quattordicesima mensilità». L’adesione, secondo i segretari territoriali delle tre sigle, Fabio Ponte, Gennaro Mandoliti e Andrea Mazzuca, è stata del 90%.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza