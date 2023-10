Tragedia sfiorata a Cosenza, ragazza 21enne in pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco al volto

Un tragico incidente. Una ragazza romena di 21 anni è stata portata stanotte in pronto soccorso all'Annunziata di Cosenza con una ferita di arma da fuoco al volto. Si tratta di un colpo di pistola calibro 7,65. Subito ricoverata è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. La ventunenne era in casa di altri romeni nel centro storico bruzio. Nell'abitazione erano custodite delle armi legalmente detenute dal proprietario nel frattempo deceduto. Tra queste la pistola con cui uno degli occupanti dell'alloggio pare stesse impropriamente giocando quando è partito il colpo. Sono stati gli stessi connazionali a portare la ferita in ospedale. Sul caso indaga la Mobile, diretta da Gabriele Presti. Il questore Giuseppe Cannizzaro ha ordinato controlli in tutta l'area, perquisizioni e l'interrogatorio di una decina di persone. La direzione delle investigazioni è stata assunta dal procuratore capo Mario Spagnuolo.