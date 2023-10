Cosenza, sequestrate armi e droga: due persone ai domiciliari. Segnalazione anonima con l’app “Youpol”

Sono accusate rispettivamente di detenzione e spaccio di droga, e detenzione di armi e munizioni le due persone arrestate a Cosenza, l’altro ieri, dai poliziotti della squadra mobile – diretti dal vicequestore Gabriele Presti – nel corso di alcuni controlli disposti dal questore Giuseppe Cannizzaro.

È stata una segnalazione anonima – attraverso l’applicazione “Youpol” – a indirizzare gli agenti della Mobile e i poliziotti del gruppo cinofili della Questura di Vibo Valentia, in una villetta alla periferia dell’area urbana bruzia. Segnalazione che si è rivelata abbastanza fondata visto che in un locale di pertinenza dell’abitazione di proprietà di un giovane i poliziotti – supportati da un cane antidroga – hanno rinvenuto poco meno di due chilogrammi di marijuana. La droga – del peso complessivo di un chilo e 780 grammi – già confezionata e e pronta per essere spacciata era stoccata all’interno di barattoli in vetro. Un espediente che, secondo gli addetti ai lavori, ne avrebbe favorito la conservazione e agevolato il trasporto. All’interno del locale – adibito a deposito – i poliziotti hanno trovato anche materiale per il trattamento della sostanza tra cui alcune reti per l’essiccazione.

