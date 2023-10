San Giovanni in Fiore, salvato un serpente in pieno centro: è un saettone occhi rossi

In una zona densamente abitata ieri è spuntato un serpente del tipo saettone occhirossi. L’animale è stato salvato grazie alla sensibilità dei cittadini e all'intervento dell'esperto della Polizia provinciale, dei vigili del fuoco e della Polizia locale di San Giovanni in Fiore. Un Insolito “inquilino” nella mattinata di ieri è stato avvistato, infatti, in un quartiere posto in pieno centro urbano. Un residente della zona aveva segnalato la presenza del rettile che se ne stava tranquillamente tra le mattonelle in prossimità di un’abitazione posta dalla parte retrostante il corso Roma. I pompieri del distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo squadra esperto Dino Romano sono giunti immediatamente sul posto insieme alla Provinciale. Il rettile è stato poi subito liberato in un habitat consono alla specie del comune di San Giovanni in Fiore, lontano da strade e abitazioni.