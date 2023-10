Corigliano Rossano, in fiamme l'auto dell'ex consigliera comunale Ida Gattuso. È la sorella del campione del Mondo

A fuoco alle prime luci dell'alba di oggi un'auto a Schiavonea di proprietà di Ida Gattuso sorella del campione del mondo di calcio Rino Gattuso. L'incendio, di chiara matrice dolosa, è avvenuto attorno alle 5 del mattino in via Alassio in cui è residente la donna che, prima della fusione tra i comuni di Corigliano e Rossano, aveva ricoperto il ruolo di consigliere e vice presidente del consiglio comunale ausonico. Sul luogo del rogo i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e i carabinieri del reparto territoriale cittadino.