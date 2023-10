Un mezzo pesante stamattina si è messo di traverso nella galleria Serra dell'Ospedale sulla A2 in direzione nord, tra gli svincoli di Tarsia sud e Tarsia nord. Fortunatamente non si segnalano feriti ne altri mezzi coinvolti. Traffico bloccato per circa un'ora. Sul posto la PolStrada di Frascineto e personale Anas per ripristinare la circolazione veicolare.