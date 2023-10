Scalea, non pagavano l'IMU per le "residenze estive": segnalati 368 evasori

Sono 368 i contribuenti che, sfruttando il fittizio requisito della residenza, avrebbero omesso di versare nell’ultimo quinquennio nelle casse del comune di Scalea (Cosenza) l’Imposta municipale unica sulle abitazioni di proprietà. La Gdf di Cosenza ha così scoperto, verificando centinaia di case estive fatte passare per abitazioni principali 205 cittadini italiani e 163 stranieri. L’importo Imu evaso ammonta a circa 830mila euro su una base imponibile catastale di oltre 32 milioni di euro. L’attività delle Fiamme Gialle della Tenenza di Scalea, ha permesso di vagliare oltre 500 posizioni, che sono state verificate nelle banche dati. I finanziari hanno effettuato controlli fisici nelle residenze e anche sui consumi energetici che, risultati essere bassi e non rappresentativi di una stabile dimora, hanno ulteriormente avvalorato l’assenza del contribuente per gran parte dell’anno