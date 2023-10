C'è anche la cosentina Ludovica Pantusa tra i 25 studenti più bravi d'Italia

C'è anche una calabrese, la cosentina Ludovica Pantusa, tra i 25 studenti più bravi d'Italia. La premiazione è avvenuta questa mattina al Quirinale. I requisiti per partecipare alla mega selezione organizzata dalla Federazione nazionale Cavalieri del lavoro erano piuttosto stringenti: votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore. E per concludere: votazione di 100/100 all’esame di Stato, meglio se condita dalla lode. Il premio fu istituito dalla nel 1961 in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia. I venticinque studenti sono scelti non più di uno per provincia fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia.

Quest’anno, la provenienza geografica degli Alfieri è equilibrata tra le ripartizioni: 11 studenti provengono dalle regioni del nord Italia, 4 dal centro e 10 da istituti del Sud. Le regioni rappresentate sono 16. Dei premiati 15 sono studentesse e 10 sono studenti. Quest’anno si registra qualche record. Non era mai accaduto che quasi l’intera compagine dei cervelloni italiani provenisse dai licei: 24 hanno infatti conseguito un diploma liceale e soltanto 1 il diploma tecnico. Non ci sono studenti provenienti da istituti professionali. Le medie sono altissime, vanno da 9,83 a 10. Quasi tutti, 24 sul totale, sono stati riconosciuti come studenti modello anche dalle commissioni di maturità che hanno assegnato loro la lode. Un altro record riguarda gli studenti che si sono presentati alla selezione con una media di 10 su 10. Sono ben 8 gli studenti, quasi uno su tre, che in tutto il percorso di studi superiore non hanno mai preso un 9 (o meno) nella pagella finale. Sempre tutti dieci. Quasi metà del gruppo, 12 studenti, si sono iscritti alla facoltà di medicina e 7 a quella di ingegneria.

Ludovica Pantusa, proviene dal Fermi di Cosenza. Tutti dieci in pagella per quattro anni con la passione per l’arpa. Ha scelto di iscriversi a Medicina e Chirurgia.

Chi sono i 25 Alfieri

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2023 insigniti oggi della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Giada Bellelli (Modena), Michele Bertoli (Udine), Alessandro Burzacchini (Bologna), Antonietta Anita Cacioppo (Agrigento), Maria Cantillo (Salerno), Veronica Capone (Lecce), Emanuele Giuseppe Capri (Frosinone), Lorenzo Citterio (Belluno), Alessio Giuseppe Corvaia (Enna), Giuseppe di Fazio (Latina), Francesca Di Sabatino (Teramo), Beatrice Gramegna (Imperia), Antonio Iannarelli (Isernia), Rosa Legramandi (Bergamo), Samuele Mignogna (Campobasso), Ludovica Pantusa (Cosenza), Mariagrazia Razzano (Caserta), Giulia Sartelli (Macerata), Luigia Maria Semino (Alessandria), Marco Solesio (Biella), Katharina Stieger (Bolzano), Anna Toso (Verona), Lucrezia Valgimigli (Siena), Federica Venturelli (Cremona), Emanuele Vita (Brindisi).