Innesti di futuro a Roseto Capo Spulico, da oggi a domenica ecco il festival che... non c'era

Pronti, partenza, via! Il Festival Innesti di futuro – Paesi che erano, paesi che saranno ha inizio!

Da oggi 19 a domenica 22 ottobre, Roseto Capo Spulico ospita il festival che prima non c’era e oggi c’è, nato dal basso grazie alla coprogettazione degli abitanti del borgo ionico.

Grazie alle risorse connesse al Bando per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, risalente al 2018, intercettate dall’Amministrazione comunale del Comune di Roseto Capo Spulico guidato dal Sindaco Rosanna Mazzia, Roseto Capo Spulico vivrà un appuntamento di quattro giorni che presenterà un paniere di esperienze innovative la cui essenza vibra sulla lunghezza d’onda emotiva propria di chi guarda all’universo “Paese” come dimensione visibile dell’essere, senza dimenticare la ricchezza esperienziale, empatica ed emotiva che deriva dalla cultura della ruralità, propria della storia del territorio.

Il Festival Innesti di Futuro, si inserisce nell’ambito dell’Azione Immateriale del progetto Roseto – Il Borgo delle diverse abilità.

Il ricco programma, composto di passeggiate esperienziali, tavole rotonde, cene di comunità, laboratori di artigianato futuristico e sessioni di scrittura digital-dialettale si apre con una giornata di pre-festival, con un appuntamento dedicato alla scuole (Piccoli abitanti a scuola di futuro), e continua con una conferenza stampa di presentazione che avrà luogo giovedì pomeriggio alle ore alle 16.30 presso l'Atrio Castrum Roseti.

L’incontro, finalizzato a raccontare i dettagli, gli "innesti" concettuali e il moto dell'anima che hanno generato la visione propria del festival, oltre che per presentare i diversi momenti che lo comporranno l'appuntamento, vedrà la partecipazione di Rosanna Mazzia, Sindaco di Roseto Capo Spulico, Daniela Cadeddu, di Bottega Filosofica e Andrea Paoletti di Netural Coop, realtà che in concerto con il Comune di Roseto Capo Spulico cura l’organizzazione del festival.

Alle 18.30, per riflettere insieme di storie di economie di paesi che si ripensano, sarà proiettato, nell'Atrio Castrum Roseti, il film Kinky Boots - Decisamente diversi, a cui seguirà un talk dedicato che vedrà partecipare Mariella Stella di Netural Coop e Vincenzo Farina, Presidente Regionale Confesercenti dialogare sul tema delle prospettive di commercio nei piccoli Comuni.

Da venerdì 20 ottobre fino a domenica 22, il Festival entrerà nel suo vivo con numerosi eventi, appuntamenti e laboratori!

Tantissimi gli ospiti da Peppone Calabrese, allo Chef Federico Valicenti, da Massimiliano Capalbo a Emiliano Cribari, passando per Laura Cantarella, Nicola Barbato, Ivano Iosca, Betty Concept e tanti altri!

Non mancheranno dei veri e propri “Angoli di Futuro”, disseminati per tutta la cittadina di Roseto Capo Spulico:

RARE MEMORIES - Tributo alla città di Roseto: attraverso l’utilizzo di materiale audiovisivo d’archivio, processato con software a nodi, l’installazione restituirà all’utente un’esperienza immersiva nei ricordi di un futuro arcaico - A cura di: Fayda.exe - Presso Museo Etnografico

PIANTE CHE RISUONANO - Installazione sperimentale che coniuga tecnologia e natura, per dare vita ad una esibizione ibrida che utilizza l’interazione tra il mondo vegetale e quello umano costruendo sonorità inedite – A cura di Mario di Mauro – Presso Piazza Serbatoio

DYI (Doing Yourself in) - Crea la tua maglietta del Festival! - Un corner speciale per creare magliette personalizzate con il simbolo del Festival - A cura del Collettivo More - Presso Piazza Roberto Il Guiscardo

CON I FIORI - VISUAL POETRY MAPPING - Installazione visiva per affidare alle mura le parole raccolte nei laboratori poetici del festival - A cura di InTheMiddle - Presso Atrio Castrum Roseti

LA CAMERA AL BUIO - ESPERIENZA IMMERSIVA - Un’esperienza incredibile per rendere visibile l’invisibile - A cura di Elena Console - Presso Sala Verdi

PIANTE CHE RISUONANO - INSTALLAZIONE ELECTRO-VEGETALE - Installazione sperimentale che coniuga tecnologia e natura, per dare vita ad una esibizione ibrida che utilizza l’interazione tra il mondo vegetale e quello umano costruendo sonorità inedite - A cura di Mario Di Mauro

VINILE JUKEBOX - Esposizione retrò di giradischi e juke box d’epoca e selezioni musicali dedicate - A cura di Fabio Anaclerio Presso Piazza Niccolò Converti

Dunque un festival ricchissimo di stimoli, visioni, idee, proposte esperienziali, nato dalla creatività locale e dalle “Diverse abilità” proprie dei cittadini di Roseto Capo Spulico, e reso concreto dall’impegno e dalla passione di Netural Coop e del Comune di Roseto Capo Spulico.

Tutti gli eventi sono completamente gratuiti ma richiedono l’iscrizione ad alcuni dei momenti del festival.