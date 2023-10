Omicidio Gioffrè a Cosenza, colpo di scena: annullato il processo, tutto da rifare

Processo annullato e atti rispediti in Procura. La prima udienza in Assise contro Tiziana Mirabelli, accusata di aver ucciso nei mesi scorsi a Cosenza il pensionato 75enne Rocco Gioffrè, con 41 coltellate, si chiude con un colpo di scena. Accolti i rilievi del difensore dell'imputata, Cristian Cristiano, in relazione alla tardiva contestazione dell'omicidio aggravato da rapina. La procura dovrà riformulare l'atto di chiusura delle indagini e procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. Il decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, che aveva condotto la donna al cospetto dell'Assise, è risultato viziato in base ai rilievi mossi dal penalista. I familiari di Gioffré erano in aula e sono assistiti dall'avvocato Francesco Gelsomino. Il delitto era stato compiuto nel giorno di San Valentino di quest'anno in una palazzina di via Montegrappa.