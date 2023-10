Paura a Rende, fulmine sul tetto di un maneggio. In fiamme il fienile, messi in salvo i cavalli

Dopo gli incendi che hanno richiesto anche l'intervento di velivoli vicino al Santuario di San Francesco a Paola e a Lago, sul Tirreno, sono stati i violenti temporali a causare disagi in alcuni punti del Cosentino. Frequenti i blackout elettrici che hanno mandato in tilt gli impianti su molte strade. A Settimo di Rende invece un fulmine ha centrato in pieno il tetto di un maneggio determinando un incendio che grazie all'intervento dei pompieri non ha determinato danni più gravi. È andato a fuoco il fienile. Distrutte varie balle. Messi in salvo alcuni cavalli. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato fino a sera.